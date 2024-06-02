Ахрамеев Кузьма Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахрамеев Кузьма Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахрамеев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахрамеева Мария Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахрамеева Полина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахрамеев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахрамеев Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Ахрамеева Агафья Пантилеймоновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ахрамеев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ахрамеева Агафья Пантилеймоновна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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