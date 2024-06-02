Ахрамеев Кузьма Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахрамеев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахрамеева Мария Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахрамеева Полина Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ахрамеева Агафья Пантилеймоновна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ахрамеева Агафья Пантилеймоновна
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область