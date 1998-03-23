Абакумец (Кочкина) Ксения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кочкина Ксения Алексеевна. 23.03.1998 г.р
Рождение ребёнка
26.09.2023
Дочь: Абакумец Эмилия Ивановна
Отец ребёнка: Абакумец Иван Александрович