Абакумец (Кочкина) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумец (Кочкина) Ксения Алексеевна

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

23.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1997 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
17.08.2023

Муж: Абакумец Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кочкина Ксения Алексеевна. 23.03.1998 г.р
Рождение ребёнка
26.09.2023

Дочь: Абакумец Эмилия Ивановна

Отец ребёнка: Абакумец Иван Александрович

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