Нагаткина (Рузская) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаткина (Рузская) Софья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1869 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1869

Дочь: Фон Арнольд Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Нагаткин Дмитрий Николаевич

село Петровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагаткин Дмитрий Николаевич

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