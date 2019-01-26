Коновалов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Николай

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Место рождения

Воткинск

Дата рождения

14.11.1987

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1987

Отец: Коновалов Александр

Мать: Татьяна

Воткинск
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