Орехова (Соловьева) Иустинья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Соловьева) Иустинья Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1898 ст.

Муж: Чекалов Кузьма Ильич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1899 ст.

Дочь: Параскева Кузьминична

Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1901 ст.

Дочь: Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.

Дочь: Чекалова Евгения Кузьминична

Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Чекалов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич

Рождение ребёнка
07.01.1909 ст.

Сын: Чекалов Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1910 ст.

Дочь: Иустиния Кузьминична

Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1910 ст.

Дочь: Чекалова Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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