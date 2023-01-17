Орехова (Соловьева) Иустинья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1898 ст.
Муж: Чекалов Кузьма Ильич
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1899 ст.
Дочь: Параскева Кузьминична
Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
17.05.1901 ст.
Дочь: Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
11.08.1905 ст.
Дочь: Чекалова Евгения Кузьминична
Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
07.01.1909 ст.
Сын: Чекалов Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1910 ст.
Дочь: Иустиния Кузьминична
Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1910 ст.
Дочь: Чекалова Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Чекалов Кузьма Ильич
Смерть
Неизвестно