Водолагина (Гуреева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолагина (Гуреева) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1931

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1958

Дочь: Крат Галина Александровна

Отец ребёнка: Водолагин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Водолагин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Водолагин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Водолагин Павел Александрович

Отец ребёнка: Водолагин Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водолагин Александр Афанасьевич

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