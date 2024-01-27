Водолагина (Гуреева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1958
Дочь: Крат Галина Александровна
Отец ребёнка: Водолагин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Водолагин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Водолагин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Водолагин Павел Александрович
Отец ребёнка: Водолагин Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно