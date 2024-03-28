эльфгифу йоркская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: вульфхильда
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эльфгифу
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эдита
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдгар
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдвиг
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдред
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эгберт
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: этельстан
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Рождение ребёнка
988
Отец ребёнка: этельред 2 неразумный
Смерть
Неизвестно