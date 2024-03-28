этельред 2 неразумный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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этельред 2 неразумный

Место рождения

Не указано

Дата рождения

968

Дата смерти

23.04.1016

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
968

Отец: эдгар миролюбивый

Мать: эльфрита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: годгифа

Мать ребёнка: эмма нормандская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: альфред этелинг

Мать ребёнка: эмма нормандская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдуард исповедник

Мать ребёнка: эмма нормандская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: вульфхильда

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эльфгифу

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эдита

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдгар

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдвиг

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдред

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эгберт

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: этельстан

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: эмма нормандская

Рождение ребёнка
988

Сын: эдмунд 2 железнобокий

Мать ребёнка: эльфгифу йоркская

Смерть
23.04.1016

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