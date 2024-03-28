этельред 2 неразумный
Место рожденияНе указано
Дата рождения968
Дата смерти23.04.1016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
968
Отец: эдгар миролюбивый
Мать: эльфрита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: годгифа
Мать ребёнка: эмма нормандская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: альфред этелинг
Мать ребёнка: эмма нормандская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдуард исповедник
Мать ребёнка: эмма нормандская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: вульфхильда
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эльфгифу
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эдита
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдгар
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдвиг
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдред
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эгберт
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: этельстан
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: эмма нормандская
Рождение ребёнка
988
Мать ребёнка: эльфгифу йоркская
Смерть
23.04.1016