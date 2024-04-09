Ермолаев Григорий Никитин
Место рожденияКрасноярский острог Енисейская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Никита
Мать: Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушка (Да Купленой Ево Мугальской Малой) (Да Купленой Ево Мугальской Малой)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Григорий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно