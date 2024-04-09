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Ермолаев Григорий Никитин

Место рождения

Красноярский острог Енисейская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Никита

Мать: Ефимия Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушка (Да Купленой Ево Мугальской Малой) (Да Купленой Ево Мугальской Малой)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Григорий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Ермолаев Михал Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Ермолаев Федор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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