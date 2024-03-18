Субботина (Тоногина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Тоногина) Евдокия Петровна

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1754 и 1756

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Женский

Отец

Между 1728 и 1729 г.р.

Мать

Между 1726 и 1727 г.р.

Муж

Между 1752 и 1754 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1756

Отец: Тоногин Петр Иванович

Мать: Тоногина Анна Васильева

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1775

Муж: Субботин Матвей Данилович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Субботина) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Субботин Матвей Данилович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1787 и 1825
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Субботин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Субботин Матвей Данилович

Есюнино, Шуйский район, Северный край

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