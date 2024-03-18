Субботина (Тоногина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1754 и 1756
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1756
Отец: Тоногин Петр Иванович
Мать: Тоногина Анна Васильева
Бракосочетание
После 1775
Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Субботина) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Субботин Матвей Данилович
Смерть
Между 1787 и 1825
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Субботин Матвей Данилович