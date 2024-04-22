(Черевина) Постникова (Алашеева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1872
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872
Рождение ребёнка
14.11.1894
Сын: Черевин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Черевин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
17.02.1899
Сын: Черевин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Черевин Григорий Александрович
Смерть
Около 1918