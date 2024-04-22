(Черевина) Постникова (Алашеева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черевина) Постникова (Алашеева) Елизавета Николаевна

(Черевина) Постникова (Алашеева) Елизавета Николаевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

09.02.1872

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1894

Сын: Черевин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Черевин Григорий Александрович

Рождение ребёнка
17.02.1899

Сын: Черевин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Черевин Григорий Александрович

Смерть
Около 1918
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