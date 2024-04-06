Скляр Павел Григорьевич
Место рожденияУкраина,Полт
Дата рождения1859
Дата смерти28.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляр Антон Павлович
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Калиновская Вышла Замуж 21.01 1902Г. (Скляр) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
08.07.1882
Дочь: Рудыка С 16.01.1904 В 19Лет (Скляр) Улитта Павловна
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
17.01.1885
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
03.05.1886
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: (Скляр) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
28.10.1894
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Смерть
28.10.1894
Рождение ребёнка
10.08.1897
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
19.03.1900
Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна