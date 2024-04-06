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Скляр Павел Григорьевич

Место рождения

Украина,Полт

Дата рождения

1859

Дата смерти

28.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Скляр Григорий Данилович

Мать: Скляр (25.01.1848Г Вышла Замуж) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляр Алексей Павлович

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляр Антон Павлович

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Калиновская Вышла Замуж 21.01 1902Г. (Скляр) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
08.07.1882

Дочь: Рудыка С 16.01.1904 В 19Лет (Скляр) Улитта Павловна

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
17.01.1885

Сын: Скляр Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
03.05.1886

Сын: Скляр Феодосий Павлович

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: (Скляр) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Скляр Косьма Павлович

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Смерть
28.10.1894
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Скляр Василий Павлович

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Скляр Сергей Павлович

Мать ребёнка: Скляр (Косьма) Татьяна Елисеевна

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