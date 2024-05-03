Беннигсен (Охотникова) Екатерина Платоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беннигсен (Охотникова) Екатерина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.05.1900 ст.

Муж: Беннигсен Эммануил Павлович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.

Дочь: Швахгейм (Беннигсен) Марина Эммануиловна

Отец ребёнка: Беннигсен Эммануил Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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