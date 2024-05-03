Беннигсен (Охотникова) Екатерина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1900 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.
Дочь: Швахгейм (Беннигсен) Марина Эммануиловна
Отец ребёнка: Беннигсен Эммануил Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург