Корташев Евсей Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Корташев Богдан Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Корташев Корнило Евсеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно