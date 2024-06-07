Корташев Евсей Богданович 1668 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корташев Евсей Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Корташев Богдан Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Корташев Борис Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Корташев Осип Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Корташев Корнило Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Корташев Петр Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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