Валима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1835
Сын: Кабылов Кужахмет Мухамедьянов
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Рождение ребёнка
03.09.1837
Сын: Кабылов Кулахмет Мухамедьянов
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно