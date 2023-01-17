Валима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1835

Сын: Кабылов Кужахмет Мухамедьянов

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1837

Сын: Кабылов Кулахмет Мухамедьянов

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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