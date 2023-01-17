Григорьева (Коякова) Мария Петровна
Место рожденияРоссия, Калужская область, Москальский район, деревня Починок
Дата рождения12.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Калужская область, Москальский район, деревня Починок
Рождение ребёнка
17.10.1962
Дочь: Гунина Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Алексеевич
Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно