Григорьева (Коякова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Коякова) Мария Петровна

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Место рождения

Россия, Калужская область, Москальский район, деревня Починок

Дата рождения

12.01.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Калужская область, Москальский район, деревня Починок
Рождение ребёнка
17.10.1962

Дочь: Гунина Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Алексеевич

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Михаил Алексеевич

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