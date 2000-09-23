Гафаров Жан Гибадуллович
Место рождения
Дата рождения14.07.1930
Дата смерти23.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930
Отец: Гафаров Гибадулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.2000