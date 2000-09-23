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Гафаров Жан Гибадуллович

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Место рождения

Лаклы

Дата рождения

14.07.1930

Дата смерти

23.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930

Отец: Гафаров Гибадулла

Мать: Гафарова Бадрикамал Мингажевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.2000
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