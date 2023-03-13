Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Кокушкинъ Яковъ
Кокушкинъ Яковъ
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1816
Пол
Мужской
Отец
Кокушкинъ Антонъ
1780 г.р.
Мать
Кокушкина (Шонгина) Ульяна
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1816
Отец:
Кокушкинъ Антонъ
Мать:
Кокушкина Ульяна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия