Кокушкинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкинъ Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1816

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1816

Отец: Кокушкинъ Антонъ

Мать: Кокушкина Ульяна

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