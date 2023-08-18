Плешков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Плешкова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.10.1976

Дочь: Попова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Плешкова Валентина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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