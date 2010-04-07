Денеко Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1921
Дата смерти07.04.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1921
Отец: Денеко Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1948
Сын: Денеко Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.04.2010