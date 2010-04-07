Денеко Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денеко Тимофей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1921

Дата смерти

07.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1921

Отец: Денеко Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1948

Сын: Денеко Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.04.2010
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