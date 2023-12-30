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Ходаков Филат Федорович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ходаков Федор Астафьевич

Мать: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Матрена Ниловна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ходаков Ефим Филатович

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Ниловна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Ходакова) Наталья Филатовна

Мать ребёнка: Ходакова Аксинья

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Ходакова) Улита Филатовна

Мать ребёнка: Ходакова Аксинья

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ходакова) Прасковья Филатовна

Мать ребёнка: Ходакова Аксинья

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1840
Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

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