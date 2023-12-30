Ходаков Филат Федорович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Ходаков Федор Астафьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходакова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходакова Матрена Ниловна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Ниловна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Ходакова) Наталья Филатовна
Мать ребёнка: Ходакова Аксинья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Ходакова) Улита Филатовна
Мать ребёнка: Ходакова Аксинья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Ходакова) Прасковья Филатовна
Мать ребёнка: Ходакова Аксинья
Смерть
1840