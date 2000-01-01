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Вера Викторовна
Вера Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Виктор
Мать
Не указана
Дети
Софья
Сын
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сын
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Софья
Отец ребёнка: не указан
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