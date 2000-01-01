Бандаков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандаков Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.?

Дата смерти

15.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1952

Дочь: Пушкина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Бандакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусиенко Нина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучер Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бандаков Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бандакова Александра

Смерть
15.01.?
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