Бандаков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.?
Дата смерти15.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1952
Дочь: Пушкина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Бандакова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусиенко Нина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучер Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бандаков Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бандакова Александра
Смерть
15.01.?