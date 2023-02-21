Пушкина (Бандакова) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1952
Отец: Бандаков Алексей Васильевич
Мать: Бандакова Александра
Рождение ребёнка
04.01.1986
Дочь: Пушкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.10.1987
Дочь: Порфирьева Марина Александровна
Отец ребёнка: Пушкин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно