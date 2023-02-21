Пушкина (Бандакова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (Бандакова) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1952

Отец: Бандаков Алексей Васильевич

Мать: Бандакова Александра

Рождение ребёнка
04.01.1986

Дочь: Пушкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.10.1987

Дочь: Порфирьева Марина Александровна

Отец ребёнка: Пушкин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкин Александр Николаевич

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