Гунина (Федосеева) Варвара Григорьева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти24.05.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
23.10.1859
Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.08.1860
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
15.08.1863
Сын: Гунин Петр Васильев
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Гунина (Гунина) Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Гунина (Гунина) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гунина (Гунина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Гунина (Гунина) Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гунин Константин Васильев
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев
Смерть
24.05.1908