Гунина (Федосеева) Варвара Григорьева 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гунина (Федосеева) Варвара Григорьева

Место рождения

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1832

Дата смерти

24.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Федосеев Григорий Матвеев

Мать: Федосеева (Бубенщикова) Марья Иванова

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
23.10.1859

Муж: Гунин Василий Васильев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.08.1860

Сын: Гунин Фаддей Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.08.1863

Сын: Гунин Петр Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гунин Александр Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Гунина (Гунина) Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Гунина (Гунина) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гунина (Гунина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Гунина (Гунина) Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гунин Константин Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гунин Ермолай Васильев

Отец ребёнка: Гунин Василий Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
24.05.1908
Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

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