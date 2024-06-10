Федосеева (Бубенщикова) Марья Иванова 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева (Бубенщикова) Марья Иванова

Место рождения

Новая, Крутинка, Омская Область, Россия

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Бубенщиков Иван

Мать: не указана

Новая, Крутинка, Омская Область, Россия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Федосеев Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Федосеев Григорий Матвеев

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гунина (Федосеева) Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Федосеев Григорий Матвеев

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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