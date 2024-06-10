Федосеева (Бубенщикова) Марья Иванова
Место рожденияНовая, Крутинка, Омская Область, Россия
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Бубенщиков Иван
Мать: не указана
Новая, Крутинка, Омская Область, Россия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федосеев Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Федосеев Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гунина (Федосеева) Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Федосеев Григорий Матвеев
Смерть
Неизвестно