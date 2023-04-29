Алексеева (Васильева) Анисья Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Васильева) Анисья Аверкиевна

Алексеева (Васильева) Анисья Аверкиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.12.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1821 г.р.

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1856 ст.

Отец: Алексеев Аверкий Васильевич

Мать: Осипова (Ефимова) Феоктиста Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1881 ст.

Дочь: Авраамова-Мишина (Самуиловна) Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1885 ст.

Сын: Авраамов-Мишин (Самуилов) Дмитрий Макарович

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.

Сын: Мишин-Михайлов (Самуилов) Матвей Макарович

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1887 ст.

Сын: Авраамов-Мишин (Самуилов) Алексей Макарович

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1890 ст.

Дочь: Авраамова-Мишина (Самуилова) Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1892 ст.

Сын: Авраамов-Мишин (Самуилов) Иоанн (Иван) Макарович

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1894 ст.

Дочь: Архипова (Мишина) Анна Макаровна

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина (Самуилова) Агрипина Макаровна

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1898 ст.

Сын: Авраамов-Мишин (Самуилов) Иоанн (Иван) Макарович

Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.