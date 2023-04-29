Алексеева (Васильева) Анисья Аверкиевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Дочь: Авраамова-Мишина (Самуиловна) Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович
Сын: Авраамов-Мишин (Самуилов) Дмитрий Макарович
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович
Сын: Мишин-Михайлов (Самуилов) Матвей Макарович
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович
Сын: Авраамов-Мишин (Самуилов) Алексей Макарович
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович
Дочь: Авраамова-Мишина (Самуилова) Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович
Сын: Авраамов-Мишин (Самуилов) Иоанн (Иван) Макарович
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович
Дочь: Архипова (Мишина) Анна Макаровна
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович
Дочь: Михайлова-Мишина (Самуилова) Агрипина Макаровна
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович
Сын: Авраамов-Мишин (Самуилов) Иоанн (Иван) Макарович
Отец ребёнка: Мишин (Михайлов) Макар Самуилович