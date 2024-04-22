Яковлева (Иоаннова) Евдокия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Иоаннова) Евдокия Фоминична

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1848 ст.

Отец: Яковлев Фома Иванович (Иоаннович)

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.10.1870 ст.

Муж: Шафранов Иван Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.

Сын: Стефанов-Шафранов Симеон Иванович

Отец ребёнка: Шафранов Иван Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1872 ст.

Сын: Симеонов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Симеонов-Карпухин Герасим Феодосиевич(Евдокиевич)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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