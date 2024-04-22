Яковлева (Иоаннова) Евдокия Фоминична
Место рождения
Дата рождения06.02.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1848 ст.
Отец: Яковлев Фома Иванович (Иоаннович)
Бракосочетание
18.10.1870 ст.
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.
Сын: Стефанов-Шафранов Симеон Иванович
Отец ребёнка: Шафранов Иван Львович
Рождение ребёнка
11.06.1872 ст.
Сын: Симеонов Петр Герасимович
Отец ребёнка: Симеонов-Карпухин Герасим Феодосиевич(Евдокиевич)
Смерть
Неизвестно