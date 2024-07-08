Попченко Максим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попченко Максим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попченко Алексей Акулич

Мать: Попченко Агафья Ивановна

Смерть
?.01.1944
Земляничное, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Партизан, погиб после 6-ти часового боя на горе Бурус (Сугут-Оба) в составе 5 партизанского отряда с одним из братьев Стояновым

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