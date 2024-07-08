Попченко Максим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попченко Алексей Акулич
Мать: Попченко Агафья Ивановна
Смерть
?.01.1944
Земляничное, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Партизан, погиб после 6-ти часового боя на горе Бурус (Сугут-Оба) в составе 5 партизанского отряда с одним из братьев Стояновым