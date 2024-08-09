Стефан Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Евдоким Сергеев
Мать: Матрена Павлова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Стефанова
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1826
Сын: Яким Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1829
Сын: Трофим Стефанов
Мать ребёнка: Анна Егорова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно