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Стефан Евдокимов

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Евдоким Сергеев

Мать: Матрена Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егорова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Анна Егорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Стефанова

Мать ребёнка: Анна Егорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Анна Егорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1826

Сын: Яким Стефанов

Мать ребёнка: Анна Егорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1829

Сын: Трофим Стефанов

Мать ребёнка: Анна Егорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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