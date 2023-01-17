Наговицына (?) Ирина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (?) Ирина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Зиновьевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Наговицын Иван Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Иван Зиновьевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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