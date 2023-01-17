Наговицына (?) Ирина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Наговицын Иван Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795