Безман Виктор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезман Виктор Валерьевич

Безман Виктор Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2022

Отец: Безман Валерий Валерьевич

Мать: Безман Любовь Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close