Ретунская (Рыжих) Людмила Мартыновна
Место рождения
Дата рождения01.02.1941
Дата смерти25.01.2018
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ретунский Вольмар Викторович
Бракосочетание
17.02.1977
Брак расторгнут 22.01.1986
Рождение ребёнка
18.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ретунский Вольмар Викторович
Смерть
25.01.2018