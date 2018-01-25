Ретунская (Рыжих) Людмила Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретунская (Рыжих) Людмила Мартыновна

Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

01.02.1941

Дата смерти

25.01.2018

Пол

Женский

Отец

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Мать

1917 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Громова Евдокия Григорьевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ретунский Вольмар Викторович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
17.02.1977

Муж: Ретунский Вольмар Викторович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Брак расторгнут 22.01.1986
Рождение ребёнка
18.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ретунский Вольмар Викторович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
25.01.2018
Балашиха, Балашиха, Московская область

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