Марья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1827 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Василий Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Иванов

Нармонка, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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