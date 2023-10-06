Пилипенко Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1884
Сын: Пилипенко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Пилипенко Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
11.10.1889
Дочь: Пилипенко Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
24.09.1890
Дочь: Кургак (Пилипенко) Ефросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Иосифович