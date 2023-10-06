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Пилипенко Мария Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
06.11.1884

Сын: Пилипенко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Иосифович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Пилипенко Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Иосифович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1889

Дочь: Пилипенко Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Иосифович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1890

Дочь: Кургак (Пилипенко) Ефросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Иосифович

Пашковка, Чернігівська область

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