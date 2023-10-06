Пилипенко Григорий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПилипенко Григорий Иосифович

Пилипенко Григорий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1884

Сын: Пилипенко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Пилипенко Мария Акимовна

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Пилипенко Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Пилипенко Мария Акимовна

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1889

Дочь: Пилипенко Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Пилипенко Мария Акимовна

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1890

Дочь: Кургак Ефросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Пилипенко Мария Акимовна

Пашковка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко Мария Акимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close