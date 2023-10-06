Пилипенко Григорий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1884
Сын: Пилипенко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Пилипенко Мария Акимовна
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Пилипенко Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Пилипенко Мария Акимовна
Рождение ребёнка
11.10.1889
Дочь: Пилипенко Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Пилипенко Мария Акимовна
Рождение ребёнка
24.09.1890
Дочь: Кургак Ефросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Пилипенко Мария Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилипенко Мария Акимовна
Смерть
Неизвестно