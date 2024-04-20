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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцех Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Войцех Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Войцех) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Войцех Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцех Василий Васильевич

Отец ребёнка: Войцех Василий Яковлевич

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