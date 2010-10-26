Зазулина (Семионова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зазулина (Семионова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1936

Дата смерти

26.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1936

Отец: Семионов Пётр Иванович

Мать: Семионова (Буренькова) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зазулин Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Зазулин Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Пасечник Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Зазулин Константин Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.1970

Сын: Зазулин Николай Константинович

Отец ребёнка: Зазулин Константин Николаевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
26.10.2010

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