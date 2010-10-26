Зазулина (Семионова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1936
Дата смерти26.10.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Зазулин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Пасечник Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Зазулин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1970
Сын: Зазулин Николай Константинович
Отец ребёнка: Зазулин Константин Николаевич
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
26.10.2010