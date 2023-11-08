Долгов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Долгова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Ольга

Смерть
Неизвестно
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