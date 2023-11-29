Freund Johann Georg
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1832
Крещение
14.08.1832
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Joh. Georg Krüger, Joh. Conr. Triller, Georg Heinr. Schmidt aus Ss., An. Cath. Schander, Cath. Elis. Freund, Cath. Dor. Tag (led.)
Смерть
Неизвестно