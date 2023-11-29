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Freund Johann Georg

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1832

Отец: Freund Heinrich Jacob

Мать: Freund (Krüger) Maria Helena

Крещение
14.08.1832
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Joh. Georg Krüger, Joh. Conr. Triller, Georg Heinr. Schmidt aus Ss., An. Cath. Schander, Cath. Elis. Freund, Cath. Dor. Tag (led.)
Смерть
Неизвестно

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