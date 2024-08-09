Феодосия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матфей Петров

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Матфей Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1836

Сын: Стефан Матвеев

Отец ребёнка: Матфей Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евфросиния Матвеева

Отец ребёнка: Матфей Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анисья Матвеева

Отец ребёнка: Матфей Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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