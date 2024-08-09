Феодосия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матфей Петров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Матфей Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1836
Сын: Стефан Матвеев
Отец ребёнка: Матфей Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евфросиния Матвеева
Отец ребёнка: Матфей Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисья Матвеева
Отец ребёнка: Матфей Петров
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно