Удалова Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
ГАВО 556-7-37 л105 крестьянский сынпервым браком 21 год первым браком 22 года
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Феофанович
ГАВО 556-7-37 л285 Восприемники: Иосиф Титов Курносо и мария Никитова Удалов
Рождение ребёнка
30.03.1913 ст.
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Феофанович
ГАВО 556-7-39 л6 Восприемники той же деревни крестьянин Илья Феофанов Прокопьев
Смерть
Неизвестно