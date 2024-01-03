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Удалова Екатерина Васильева

Место рождения

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1909 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Муж: Прокопьев Василий Феофанович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-37 л105 крестьянский сынпервым браком 21 год первым браком 22 года
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Феофанович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-37 л285 Восприемники: Иосиф Титов Курносо и мария Никитова Удалов
Рождение ребёнка
30.03.1913 ст.

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Феофанович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-39 л6 Восприемники той же деревни крестьянин Илья Феофанов Прокопьев
Смерть
Неизвестно

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