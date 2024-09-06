Колсанова Вера Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колсанова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.
Дочь: Яхонтова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1890 ст.
Сын: Колсанов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
30.04.1893 ст.
Дочь: Кондакова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1896 ст.
Сын: Колсанов Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич
Смерть
1950