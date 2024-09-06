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Колсанова Вера Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колсанова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.

Дочь: Яхонтова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1890 ст.

Сын: Колсанов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1893 ст.

Дочь: Кондакова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1896 ст.

Сын: Колсанов Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Колсанов Андрей Васильевич

Смерть
1950

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