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Дементьев Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

14.08.1863

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Иван Дементьевич

Мать: Степанида Ивановна

Смерть
14.08.1863
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