Чурсина Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1888
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфириев
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1891
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфириев
Рождение ребёнка
16.08.1895
Дочь: Чурсина Наталья Андреева
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфириев
Рождение ребёнка
21.03.1899
Дочь: Чурсина Мария Андреева
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфириев
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Чурсина Акилина Андреева
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфириев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно