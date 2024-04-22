Скуратов Илларион Петрович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Скуратов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Скуратова Устинья Илларионовна
Мать ребёнка: Скуратова Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Скуратов Федор Илларионович
Мать ребёнка: Скуратова Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Скуратов Федот Илларионович
Мать ребёнка: Скуратова Анна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Скуратов Мирон Илларионович
Мать ребёнка: Скуратова Анна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Скуратова Анастасия Илларионовна
Мать ребёнка: Скуратова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скуратова Анна
Смерть
Неизвестно