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Скуратов Илларион Петрович

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Скуратов Петр Федорович

Мать: не указана

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Скуратова Устинья Илларионовна

Мать ребёнка: Скуратова Анна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Скуратов Федор Илларионович

Мать ребёнка: Скуратова Анна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Скуратов Федот Илларионович

Мать ребёнка: Скуратова Анна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Скуратов Мирон Илларионович

Мать ребёнка: Скуратова Анна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Скуратова Анастасия Илларионовна

Мать ребёнка: Скуратова Анна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Анна

Смерть
Неизвестно
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