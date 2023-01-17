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Прокопий
Прокопий
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Место рождения
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1822
Дата смерти
1842
Пол
Мужской
Отец
Елизар
1797 г.р.
Мать
Афимья
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Елизар
Мать:
Афимья
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
1842
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
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