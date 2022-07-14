Черных Анатолий Михайлович
Место рожденияс. Егоровщина Иркутская область
Дата рождения06.01.1971
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.2000
Дочь: (Черных) Полина Анатольевна
Мать ребёнка: Черных (Обухова) Наталья Геннадьевна