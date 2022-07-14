Черных Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Анатолий Михайлович

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Место рождения

с. Егоровщина Иркутская область

Дата рождения

06.01.1971

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных (Обухова) Наталья Геннадьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.2000

Дочь: (Черных) Полина Анатольевна

Мать ребёнка: Черных (Обухова) Наталья Геннадьевна

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