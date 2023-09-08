Зайцев Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1988
Дочь: Михеева Кристина Евгеньевна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Вячеславовна
Рождение ребёнка
28.03.1994
Сын: Зайцев Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
28.03.1994
Сын: Зайцев Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно