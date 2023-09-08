Зайцев Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Евгений Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Валерий Константинович

Мать: Зайцева Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1988

Дочь: Михеева Кристина Евгеньевна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Вячеславовна

Рождение ребёнка
28.03.1994

Сын: Зайцев Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1994

Сын: Зайцев Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ирина Вячеславовна

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