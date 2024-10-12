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Коротеев Василий Макарович

Место рождения

Покровское, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суховерхова Анна Васильевна

Военная служба
1943
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Дата поступления на службу: __.__.1943 Место призыва Кировский РВК Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Кировский р-н, Кировский РВК Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 166 легкий артилл... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1943

Дочь: Коротеева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1944

Дочь: Коротеева Юлия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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