Коротеев Василий Макарович
Место рождения
Дата рождения1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1943
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Дата поступления на службу: __.__.1943 Место призыва Кировский РВК Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Кировский р-н, Кировский РВК Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 166 легкий артилл... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1943
Дочь: Коротеева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1944
Дочь: Коротеева Юлия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно